رئيس “الفاف” يهنئ آدم زرقان

وقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، تهانيه لآدم زرقان، عقب تتويجه بكأس بلجيكا مع ناديه يونيون سان غيلواز.

وساهم آدم زرقان، الخميس، بتمريرة حاسمة، في فوز ناديه سانت غيلواز، بثلاثية، على أندرلخت، وتتويجه بكأس بلجيكا.