-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رئيس “الفاف” يهنئ اتحاد العاصمة

عمر سلامي
  • 92
  • 0
رئيس “الفاف” يهنئ اتحاد العاصمة
ح.م
اتحاد العاصمة

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم،وليد صادي، فريق اتحاد العاصمة عقب التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وحسم اتحاد العاصمة إياب ربع النهائي، أمام ريفرز النيجيري، لصالحه بثنائية نظيفة، ليتدارك هزيمة لقاء الذهاب بهدف دون رد ويتأهل إلى نصف النهائي، حيث سيواجه نهضة بركان المغربي.

وقال رئيس “الفاف” عبر حسابه الخاص، على منصة “إكس”: “هنيئا لنادي اتحاد الجزائر، بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب فوزه بنتيجة 2-0 أمام ضيفه نادي ريفرز يونايتد النيجيري”.

وأضاف: “بالتوفيق لنادي اتحاد الجزائر خلال بقية مشواره في المنافسة، على أمل الحفاظ على لقبه القاري، ومواصلة تشريف الراية الجزائرية”.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: هدف استعراضي من بن زية

بِالفيديو: هدف استعراضي من بن زية

بوشار وعدة لاعبين “يحترفون” العنف في عز رمضان

بوشار وعدة لاعبين “يحترفون” العنف في عز رمضان

أول تصريح لألفيش بعد خروجه من السجن

أول تصريح لألفيش بعد خروجه من السجن

رقم مميّز لآيت نوري في الدوري الإنجليزي

رقم مميّز لآيت نوري في الدوري الإنجليزي

سيدات “الخضر” ينهين تربص تونس بالتعادل

سيدات “الخضر” ينهين تربص تونس بالتعادل

المولودية تتّجه نحو اللّقب وسُوفْ يضع قدما في القسم الثاني

المولودية تتّجه نحو اللّقب وسُوفْ يضع قدما في القسم الثاني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد