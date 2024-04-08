رئيس “الفاف” يهنئ اتحاد العاصمة

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم،وليد صادي، فريق اتحاد العاصمة عقب التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وحسم اتحاد العاصمة إياب ربع النهائي، أمام ريفرز النيجيري، لصالحه بثنائية نظيفة، ليتدارك هزيمة لقاء الذهاب بهدف دون رد ويتأهل إلى نصف النهائي، حيث سيواجه نهضة بركان المغربي.

هنيئا لنادي اتحاد الجزائر، بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب فوزه بنتيجة 2-0 أمام ضيفه نادي ريفرز يونايتد النيجيري.

بالتوفيق لنادي اتحاد الجزائر خلال بقية مشواره في المنافسة، على أمل الحفاظ على لقبه القاري، ومواصلة تشريف الراية الجزائرية.

🟥⬛️🇩🇿 — صادي وليد (@walidsadioffic) April 7, 2024

وقال رئيس “الفاف” عبر حسابه الخاص، على منصة “إكس”: “هنيئا لنادي اتحاد الجزائر، بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب فوزه بنتيجة 2-0 أمام ضيفه نادي ريفرز يونايتد النيجيري”.

وأضاف: “بالتوفيق لنادي اتحاد الجزائر خلال بقية مشواره في المنافسة، على أمل الحفاظ على لقبه القاري، ومواصلة تشريف الراية الجزائرية”.