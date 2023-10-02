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رياضة

رئيس “الفاف” يهنئ “سوسطارة”

عمر سلامي
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رئيس “الفاف” يهنئ “سوسطارة”
ح.م
فريق اتحاد العاصمة

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي فريق اتحاد العاصمة، عقب تأهله إلى دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال صادي عبر حسابه على موقع “إكس” تويتر سابقا: “نبارك لاتحاد العاصمة التأهل لدور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي”.

وأضاف: “ونتمنى له مشوارا موفقا في طريق الحفاظ على لقبه ومواصلة تمثيل الكرة الجزائرية أحسن تمثيل”.

وتأهل بطل إفريقيا اتحاد العاصمة إلى دور مجموعات منافسة كأس الكاف، عقب تعادله سلبا في لقاء الإياب مع الفتح الرباطي، مستفيدا من نتيجة لقاء الذهاب بالمغرب، الذي انتهى بهدف لمثله.

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