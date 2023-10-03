رئيس “الفاف” يهنئ شباب بلوزداد
هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، فريق شباب بلوزداد بعد تأهله إلى دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.
وقال صادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “إكس” تويتر سابقا: “نبارك لشباب بلوزداد التأهل لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، ونتمنى له مشوارا موفقا ومواصلة تمثيل الكرة الجزائرية أحسن تمثيل”.
نبارك لشباب بلوزداد التأهل لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال افريقيا ، ونتمنى له مشوارا موفقا ومواصلة تمثيل الكرة الجزائرية أحسن تمثيل. 🇩🇿 🟥
— صادي وليد (@walidsadioffic) October 2, 2023
وتأهل شباب بلوزداد إلى دور المجموعات عن جدارة عقب فوزه على بورنجرز في لقاء الإياب بثلاثة أهداف لهدف واحد، ونفس النتيجة في لقاء الذهاب في سيراليون.