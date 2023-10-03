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رياضة

رئيس “الفاف” يهنئ شباب بلوزداد

عمر سلامي
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رئيس “الفاف” يهنئ شباب بلوزداد
أرشيف
وليد صادي

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، فريق شباب بلوزداد بعد تأهله إلى دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وقال صادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “إكس” تويتر سابقا: “نبارك لشباب بلوزداد التأهل لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، ونتمنى له مشوارا موفقا ومواصلة تمثيل الكرة الجزائرية أحسن تمثيل”.

وتأهل شباب بلوزداد إلى دور المجموعات عن جدارة عقب فوزه على بورنجرز في لقاء الإياب بثلاثة أهداف لهدف واحد، ونفس النتيجة في لقاء الذهاب في سيراليون.

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