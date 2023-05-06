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رياضة

رئيس الفاف يهنئ منتخب أقل من 17 سنة بعد التأهل

عمر سلامي
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رئيس الفاف يهنئ منتخب أقل من 17 سنة بعد التأهل
ح.م
رئيس الفاف زفيزف يهنئ لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، والطاقم الفني بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس إفريقيا الجارية بالجزائر.
وتوجه زفيزف بعد مباراة الكونغو إلى غرف تغيير الملابس، أين هنأ اللاعبين، وتمنى لهم التوفيق في المباراة المقبلة، من أجل تحقيق الهدف المسطر وهو التأهل إلى المونديال.


وبدوره تحدث المدير الفني الوطني مصطفى بسكري مع اللاعبين حيث هنأهم على التأهل وحثهم على المواصلة بثقة كبيرة، لتحقيق أفضل النتائج.


وتعادل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، في الجولة الثالثة أمام الكونغو بهدف لمثله، ليتأهل في المركز الثاني عن المجموعة الأولى.
وسيواجه أشبال المدرب رمان، المنتخب المغربي، الأربعاء المقبل، في ربع النهائي

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