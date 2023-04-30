رئيس “الفاف” يهنئ منتخب أقل من 17 سنة على الانطلاقة الموفقة

رئيس الفاف في غرف تغيير ملابس منتخب أقل من 17 سنة

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، على الانطلاقة الموفقة في كأس أمم إفريقيا لذات الفئة، التي انطلقت السبت بالجزائر.

وتوجه زفيزف بعد نهاية المباراة الافتتاحية إلى غرف تغيير الملابس الخاصة بالمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أين هنأ اللاعبين والطاقم الفني، وشكرهم على الفوز المحقق أمام منتخب الصومال.

واستهل أشبال المدرب أرزقي رمان مشواره في “الكان” بفوز مقنع أمام منتخب الصومال، بثنائية نظيفة، في المباراة الافتتاحية التي احتضنها ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

ويخوض المنتخب الجزائري لأقل من 17 سن ة الثلاثاء، مبارته الثانية في البطولة أمام السينغال، قبل مواجهة الكونغو الجمعة المقبل، لحساب الجولة الأخيرة.