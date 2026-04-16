رئيس “الفاف” يهنئ نادي أقبو للسيدات

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، نادي أقبو لكرة القدم للسيدات، عقب تتويجه بلقب البطولة الوطنية للنخبة سيدات، أكابر للموسم الكروي 2025-2026.

وتمنى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم للنادي المزيد من النجاحات في التحديات المقبلة، لا سيما على المستوى القاري.

وشجع رئيس “الفاف” نادي أقبو للسيدات، على مواصلة هذه الديناميكية المثالية التي تخدم تطوير كرة القدم النسوية في الجزائر.

ويؤكد نادي أقبو سيطرته على البطولة، بعد حصده اللقب للموسم الثالث على التوالي، محققا بذلك مشوارا استثنائيا وسجل خالٍ من الهزائم حتى الآن.