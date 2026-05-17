رئيس “الفاف” يهنئ نذير بن بوعلي

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، المهاجم أحمد نذير بن بوعلي.

وتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، بتهانيه للاعب المنتخب الوطني، أحمد نذير بن بوعلي، بعد تتويجه بلقب الدوري المجري مع ناديه غيور.

وقاد بن بوعلي ناديه للتتويج باللقب، بعدما سجل الهدف الوحيد في مباراة فريقه غيور أمام نادي كيسفاردا، في إطار الجولة الأخيرة من الدوري المجري.