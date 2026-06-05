رئيس “الفاف” يهنئ وفاق سطيف وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد

تتويج فريق وفاق سطيف لأقل من 20 سنة

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، فريق وفاق سطيف لأقل من 20 سنة بعد تتويجه بلقب النخبة الممتازة لأقل من 20 سنة.

وتوّج وفاق سطيف لأقل من 20 سنة باللقب، عقب فوزه على أولمبيك أقبو بثلاثة أهداف لهدفين.

وهنأ وليد صادي نادي شبيبة القبائل لأقل من 18 سنة بمناسبة تتويجه بلقب النخبة الممتازة لموسم 2026.

وافتك فريق شبيبة القبائل لأقل من 18 سنة اللقب بفوزه على النادي الرياضي القسنطيني بركلات الترجيح 3-1، بعد نهاية الوقت الأصلي بهدف لمثله.

كما هنأ رئيس “الفاف”، فريق شباب بلوزداد لأقل من 16 سنة على تتويجه بلقب النخبة الممتازة لأقل من 16 سنة.

وتوّج شباب بلوزداد لأقل من 16 سنة باللقب بعد فوزه على نادي بارادو بركلات الترجيح 6 -5 ، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.