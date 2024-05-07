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رياضة

رئيس “الفاف” يوجه رسالة إلى الحكام خلال المنعرج الحاسم من البطولة

عمر سلامي
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رئيس “الفاف” يوجه رسالة إلى الحكام خلال المنعرج الحاسم من البطولة
أرشيف
حكام النخبة خلال الإجتماع

وجه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، رسالة إلى حكام النخبة، خلال المنعرج الحاسم من البطولة.

وترأس الأمين العام للاتحاد الجزائري نذير بوزناد، اجتماعًا  بمشاركة حكام النخبة بالمركز الوطني الفني بسيدي موسى، وهو الاجتماع الذي غاب عنه رئيس “الفاف” بسبب التزامات مهنية طارئة، حسب الموقع الرسمي للاتحادية.

وخلال الاجتماع،الذي عقد الاثنين، نقل بوزناد رسالة تأييد من وليد صادي للحكام، مؤكدًا على استمرارية دعمه لهم خلال هذه الفترة الحاسمة من الموسم.

وأكد وليد صادي في رسالته على الدور الجوهري الذي يلعبه الحكام في نجاح البطولة وحثهم على بذل أقصى درجات التركيز لتجنب الوقوع في الأخطاء، وشدّد على الأهمية القصوى للحفاظ على النزاهة وعدم الرضوخ لأي ضغوطات.

كما جدّد رئيس “الفاف” تأكيده على الدعم الكامل من الاتحاد الجزائري لكرة القدم ومن مكتبه الفدرالي، للحكام، وشجعهم على الاستمرار في التحلي بالمهنية والالتزام التام.

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