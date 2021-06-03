رئيس اتحاد الكرة الجزائري يُدغدغ الفرانكفونيين بِالخط العربي!

لفتت أقمصة المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم الانتباه مساء الخميس، بِسبب كتابة أسماء اللاعبين بِاللغة العربية، في أمر غير مسبوق.

حدث ذلك خلال مباراة “الخضر” والضيف الموريتاني، ودّيا بِملعب البليدة.

وكان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة وراء هذه “المبادرة”، خاصة وأن المسؤول “التبسّي”، له تكوين أكاديمي عالي المستوى داخل وخارج الوطن، ويُجيد لغة “الجاحظ” بل ليس مشكل مع اللغة العربية، ويعشق الشعر ومطالعة الكتب، ومتفتّح على اللغات الأجنبية. مع الإشارة، إلى أن أغلب مسؤولي الكرة الجزائرية (إطارات اتحاد الكرة والرابطة ورؤساء الأندية) فرانكفونيون حتى النّخاع، وقد يشعر المُعرّب بِأنّه غريب (أجنبي) لو جالسهم أو خاطبهم!

وكان شرف الدين عمارة قد لجأ إلى الأسلوب ذاته مُؤخّرا مع فريق شباب بلوزداد، زمن رئاسته للنادي العاصمي. وارتدى زملاء صانع الألعاب أمير سعيود أقمصة بِأسماء مكتوبة بِاللغة العربية.

وبدأت الفيفا تُجبر المنتخبات على ارتداء أقمصة تظهر عليها الأسماء، خلال تظاهرة كأس العالم 1994 بِأمريكا.