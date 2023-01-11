رئيسا “الفاف” والرابطة يُعزّيان في وفاة الإعلامي بركاوي

قدّم رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم جهيد زفيزف، الأربعاء، تعازيه في وفاة الإعلامي بِقناة “الشروق نيوز” حمزة بركاوي.

وجاء في بيان الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم: “بِحزن شديد، يتقدّم رئيس الفاف جهيد زفيزف وأعضاء المكتب الفيدرالي وقسم الإعلام بِخالص التعازي إلى أسرة حمزة بركاوي، وأقاربه، وأسرة الصحافة الوطنية بِصفة عامّة. رحم الله الفقيدَ وأكرم مثواه في الجنّة”.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

من جهته، قدّم رئيس رابطة الكرة المحترفة عبد الكريم مدوار وأعضاء المكتب التنفيذي لِهيئته، تعازيهم إلى أسرة الرّاحل حمزة بركاوي، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يشمل الفقيد بِرحمته ويُسكنه فسيح الجنان.

وفارق الإعلامي – والمغفور له بِإذن الله – حمزة بركاوي الحياةَ، متأثّرا بِمرض الملاريا، بعد تغطيته لِوقائع كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون في جانفي 2022.