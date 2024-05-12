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رياضة

رئيس “الفاف” يُهنئ أولمبي أقبو

عمر سلامي
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رئيس “الفاف” يُهنئ أولمبي أقبو
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وليد صادي

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، وأعضاء المكتب الفدرالي، نادي أولمبيك أقبو بعد صعوده التاريخي إلى الرابطة المحترفة الأولى.
وفاز أولمبي أقبو، السبت، على نادي نجم التلاغمة بنتيجة 1-0، في إطار الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدرجة الثانية للهواة، المجموعة الوسطى الشرقية.
وضمن أولمبي أقبو الصعود لأول مرة في تاريخه إلى الرابطة المحترفة الأولى، قبل أربع جولات على نهاية الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة، حيث لم يعد بالإمكان اللحاق به من طرف الوصيف مولودية باتنة الذي تعادل في نفس الجولة مع أولمبيك المقرن بهدفين لمثلهما.

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