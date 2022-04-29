رئيس الفاف يُوزّع “حلوى العيد” مُبكّرا على الأندية الهاوية

صبّت “الفاف” مبلغ 700 مليون دينار (70 مليار سنتيم)، في الصندوق المُستحدث مُؤخّرا لِتدعيم كرة القدم الهاوية.

جاء ذلك على هامش آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وقالت “الفاف” في بيان لها نشرته سهرة الجمعة، إن الإعانة المالية للأندية الهاوية خاصة بِعامَي 2018 و2019.

وأضافت الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم – وهنا مربط الفرس – قائلة إن الدعم المالي تجسيد لِوعود قطعها الرئيس شرف الدين عمارة، أثناء حملته الانتخابية في مطلع عام 2021.

للإشارة، فإن منصب رئيس “الفاف” ما زال يُثير الجدل، بعد إعلان عمارة مُؤخّرا عن استقالته، ثم تراجعه عن القرار، ولجوئه إلى بثّ الضبابية والغموض بِشأن موعد عقد الجمعية العامّة الانتخابية. فهل أراد عمارة كسب ودّ أندية الأقسام السفلى (وعددها كبيير)، في هذا الظرف الحسّاس، أو المنعرج “الخطير” الذي تمرّ به “الفاف”؟ وفقا لِأدبيات تعوّدها شرف الدين عمارة على توظيفها، وأيضا بقية زملائه في مناصب أخرى لِمجالات غير كرة القدم.