رئيس “الفاف” يُوقف بهلول والعيساوي

أقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، الأحد، على إيقاف العضوَين بِالمكتب الفيدرالي عمّار بهلول ومولدي عيساوي.

وقالت “الفاف” في بيان لها إن الرئيس شرف الدين عمارة تصرّف في اتّخاذ هذا القرار، مُستندا إلى لوائح الاتحاد الذي تسمح له بِذلك.

وأضافت أن تعليق عضويتَي عمّار بهلول ومولودي العيساوي في المكتب الفيدرالي للاتحاد، سيكون لِفترة مُؤقّتة.

وهكذا لن يُسمح لِكلّ من بهلول والعيساوي بِممارسة مهامهما على مستوى المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”، وأيضا الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بِموجب قرار الإيقاف. كما يُمنعان من الظهور الإعلامي والتحدّث بِاسم الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم.

وفسّرت “الفاف” معاقبة بهلول والعيساوي بـ “خرقهما لِواجب التحفّظ”، وأضافت بِشأن هذا الأمر، أن الرئيس والناطق الرسمي لِهيئتها هما الوحيدان اللذان تسمح لهما اللوائح، بِالظهور الإعلامي وتنوير الرأي العام بِمستجدّات الاتحاد وأمور أخرى.

ومعلوم أن عمّار بهلول ومولودي العيساوي كانا أبرز المُعارضين لِشرف الدين عمارة، والرّافضين لِعودته إلى منصب الرئيس بعد إعلان سابق له عن الاستقالة.

ويطمح كلّ من عمّار بهلول ومولدي العيساوي، إلى خلافة شرف الدين عمارة في منصب الرّجل الأوّل على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم.