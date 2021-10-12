رئيس الفلبين يهدد من يرفضون تلقي لقاح كورونا.. “سنطعّمهم وهم نائمون”

اقترح الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي تطعيم الأشخاص الذين يترددون في الحصول على لقاح فيروس كوفيد 19، أثناء نومهم، معربا عن استعداده لقيادة المبادرة شخصيا.

جاء ذلك في خطاب متلفز لدوترتي بثته قناة “بي تي في” الحكومية، الثلاثاء، حيث قال: “أعلم أن الكثيرين لا يزالون يرفضون التطعيم. وهذه مشكلة، أولائك الناس”. وتابع: “يجب عليكم البحث عنهم في حاراتكم ودعونا نقوم بتطعيمهم وهم نائمون. وهذا لتنتهي القصة”.

وشدد على أنه “إذا كانوا لا يريدون التطعيم، فدعونا نذهب إلى منازلهم ونقوم بتطعيمهم هناك. سأقود الحملة شخصيا”.

كما ذكّر دوتيرتي المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، إضافة إلى التلقيح، من أجل الحد من انتشار كورونا في البلاد.

وهدد دوتيرتي في مطلع جوان بسجن الأشخاص الذين يرفضون التطعيم ضد فيروس “كورونا” في الوقت الذي تكافح فيه الفلبين واحدة من أسوأ موجات تفشي المرض في آسيا، مع إجمالي تراكمي يزيد عن 2.67 مليون شخص، وتوفي 39.6 ألف منهم.

وقال بعد ورود تقارير عن انخفاض الإقبال في العديد من مواقع التطعيم في العاصمة مانيلا: “عليك الاختيار بين تلقي اللقاح أو الدخول إلى السجن”. وتابع: “لا تسيئوا فهمي. هناك أزمة تواجه هذا البلد. هناك حالة طوارئ وطنية. إذا كنت لا ترغب في الحصول على اللقاح، فسوف يُلقى القبض عليك”.

وأضاف: “إذا كنت رافضا للقاح، غادر الفلبين”، مضيفًا أنه سيأمر حكام القرى بإعداد قائمة بالسكان الرافضين لتلقي اللقاح.

ووزعت الفلبين ما يقرب من 50 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة المضادة لكورونا، حيث أكمل أكثر من 23 مليون شخص عملية التحصين. وتستهدف السلطات تطعيم ما يصل إلى 70 مليون شخص بحلول نهاية هذا العام.

وقد صنفت وكالة “بلومبيرغ” في آخر تصنيف لها الشهر الماضي الفلبين في المرتبة الأخيرة في القائمة التي تعدها لأفضل وأسوأ الأماكن للتواجد في ظل جائحة كورونا.