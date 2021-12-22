رئيس “الفيفا”: الجزائر أوّل بلد يُحرز كأس العرب

رئيس "الفيفا" جياني أنفونتينو يحتفل مع محلّيي "الخضر" بِالإنجاز العربي في قطر

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفونتينو، إن الجزائر أوّل منتخب يُحرز كأس العرب.

جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس “الفيفا” إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مُهنّئا فيها المنتخب الوطني المحلّي على إحراز كأس العرب، نسخة قطر 2021.

وتضمّنت الرسالة قول جياني أنفونتينو: “في 18 ديسمبر، وفي ملعب البيت الرائع، أحرزت الجزائر كأس العرب نسخة قطر 2021، بِفوزها على تونس 2-0 بعد الوقت الإضافي. وبذلك أصبحت أول دولة تُدرج اسمها على قوائم كأس العرب لكرة القدم”.

وأضاف: “أودّ أن أُكرّر تهنئتي الصّادقة على هذا الإنجاز الجديد لكرة القدم الجزائرية. من خلال هذه الرسالة، أودّ أيضًا أن أُعبّر عن خالص شكري لِمنتخبكم الوطني على مساهمته في نجاح النسخة الأولى من كأس العرب لكرة القدم”.

وتابع جياني أنفونتينو يقول: “كانت هذه المنافسة احتفالاً لا يُنسى بِكرة القدم، ولا سيما بِفضل أداء منتخب الجزائر. أظهرت لنا بطولة كأس العرب لكرة القدم كيف جذبت هذه المسابقة الدولية الناس، في البلدان المشاركة المعنية وفي جميع أنحاء العالم”.

ونظّمت قطر منافسة كأس العرب تحت إشراف “الفيفا”، وهو أمر غير مسبوق. ذلك أن النسخ السابقة كانت تُجرى بِاسم الاتحاد العربي لكرة القدم.

ونظّم الاتحاد العربي لكرة القدم 9 بطولات ما بين 1963 و2012، واكتفت الجزائر بِالمشاركة في طبعتَين فقط: نسخة الأردن 1988 بِمنتخب المحلّيين، واستحقاق قطر 1998 بِمنتخب الآمال.

ويأمل رئيس “الفيفا” أن تستمر منافسة كأس العرب، بعد نجاح الطبعة الأولى بِقطر، والتي اختتمت فعّالياتها مساء السبت الماضي.