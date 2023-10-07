“رئيس الفيفا جمع أموالا طائلة من تنظيم المونديال في 6 بلدان”

إيمانويل بوتي في آخر ظهور إعلامي له

يُؤمن بطل العالم وأوروبا اللاعب الدولي الفرنسي السّابق إيمانويل بوتي، بِأن إسناد “الفيفا” لِتظاهرة كأس العالم 2030 إلى ستّة بلدان، لا معنى له سوى جمع مزيد من الأموال.

وسبق لِإيمانويل بوتي أن أحرز مع منتخب فرنسا كأس العالم 1998، وسجّل هدفا في المباراة النّهائية، كما حاز لقب بطولة أمم أوروبا 2000. فضلا عن تتويجات أخرى على مستوى الأندية.

وقال إيمانويل بوتي في أحدث ظهور إعلامي له عبر إذاعة “آر آم سي”، عن رئيس الاتحاد الدولي لِكرة القدم جياني أنفونتينو، وطريقة تعيينه لِمُستضيف مونديال 2030: “عند الإعلان ظننت أنّها مزحة! لديّ انطباع بأن الفيفا كيان فوق العالم، تقضي وقتها تفعل ما تريد دون أن تقلق ولو قليلا بِشأن العالم الذي تعيش فيه اليوم. لا همّ لها سوى جمع المزيد من الأموال. ما حدث عزّز انطباع سابق فحواه أن الفيفا هيكل لا يخضع للضّرائب، ولا تُثار حوله الشكوك”.

وأضاف: “وماذا عن اللاعبين؟ ربّما يُقاطع بعضهم المونديال، للقول: توقّفوا عن السّخرية منّا. أستغرب ما يجري، لأنه لم يتقدّم أيّ سياسي للتنديد بِهذا”.

كما حثّ إيمانويل بوتي المُناضلين الإيكولوجيين عبر أرجاء المعمورة، للضّغط على “الفيفا”، على اعتبار أن مُنظّمي تظاهرة كأس العالم لا يعبأون بِالتهديدات التي تُواجهها البيئة، مثلما هو الشّأن مع السّفريات الجوّية بين القارات الثلاث أوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، التي تتطلّبها المنافسة، والتي ينجم عنها نفث أطنان من سموم غاز الكاربون، ورفع منسوب الاحتباس الحراري.