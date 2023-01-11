رئيس “الفيفا” سيحضر إلى الجزائر وبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ستستمرّ

عقد الجزائري رشيد أوكالي والكونغولي فيرون موسينغو أومبا، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بِقاعة المحاضرات التابعة لِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

ومعلوم أن أوكالي يرأس لجنة الجزائر لِتنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023، نظير منصب الأمين العام لـ “الكاف” بِالنسبة لِفيرون موسينغو أومبا.

وقال أوكالي إن رئيس الاتحاد الدولي لِكرة القدم جياني أنفونتينو سيحضر حفل افتتاح “الشان” بِملعب براقي مساء هذا الجمعة.

أمّا فيرون موسينغو أومبا فأكّد أن بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ستستمرّ بعد نسخة الجزائر 2023. مُضيفا أن “الكاف” تدرس حاليا ملفّات الطبعات المقبلة، وضرب مثلا بِإمكانية إسناد التنظيم مستقبلا إلى بلدَين.

ونفى فيرون موسينغو أومبا أن يكون رفع عدد المنتخبات سـ “يقتل” التنافس، وقال إن أفضل المسابقات عبر أرجاء المعمورة تُجرى هذه الأيّام بِأكثر من 16 منتخبا.

وفضّل مُمثّل “الكاف” عدم الخوض أكثر في مستقبل منافسة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين. وقال إن هيئته تملك لجنة تُشرف على هذه المسابقة، وستعكف لاحقا على التحضير للدورات المقبلة.

وكان النظام المغربي قد لجأ إلى في الأيّام القليلة الماضية إلى أبواقه وذبابه الإلكتروني، ونشر مزاعم أن رئيس”الفيفا” جياني أنفونتينو لن يحضر إلى الجزائر، وأن “الكاف” ستحذف منافسة “الشان” من أجندتها بعد اختتام دورة الجزائر. في مسعى خبيث لِتقزيم التظاهرات الرياضية التي تُنظّمها بلادنا. قبل أن يُبدّد فيرون موسينغو أومبا هذا الوهم.

وعن نسخة الجزائر 2023، قال الأمين العام لـ “الكاف” إنها ستعرف استثناءات تاريخية. وعدّد بعضها (مثالا وليس حصرا) في: حضور 18 منتخبا محلّيا عوضا عن 16 فريقا. وستشهد كلّ المقابلات (32 مواجهة) تنصيب تقنية الفيديو (فار). كما جهّز المُنظّمون 28 كاميرا للنقل التلفزيوني، بعدما كان العدد يقتصر على 14 كاميرا فقط في الطبعات السابقة. فضلا عن نقل المقابلات تلفزيونيا في 66 بلدا.

وسيُنسّق التلفزيون العمومي الجزائري في تغطية مقابلات “شان” 2023، مع المُجمّع السمعي البصري الإسباني “ميديابرو”، تحت مظلّة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وسبق لِشركة “ميديابرو” تغطية مقابلات البطولات الكروية في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وغيرها من المنافسات والبلدان.