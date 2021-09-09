رئيس “الفيفا” قد يضطرّ إلى أكل دجاجته التي لن تبيض الذّهب!

بات عدد الرّافضين لِمُقترح تنظيم منافسة كأس العالم لِكرة القدم مرّة كلّ سنتَين بدلا من أربعة أعوام، في تعاظم.

وكان هذا المُقترح أحد بنات أفكار الاتحاد السعودي لكرة القدم مُؤخّرا، وقد لقي استحسان رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو، الذي عُهد عنه أنه لا يُعارض أيّ فكرة تُولّد المال بِسخاء (حقوق النقل التلفزيوني، السبونسور، تذاكر الجمهور..). دون إغفال الأفارقة الذين رحّبوا أيضا بِالمُقترح، وهم الذين يسيرون خلف أنفونتينو، الذي “عيّن” لهم رئيسهم للاتحاد القاري لكرة القدم عامَي 2017 و2021.

وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشفيرين، الخميس، أن هيئته تدعّمت بِانضمام اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة، في رفض مُقترح مونديال كلّ سنتَين.

وقال ألكسندر تشفيرين في مقابلة صحفية أدلى بها لِجريدة “تايمز” البريطانية، الخميس: “نستطيع عدم المشاركة في كأس العالم مرّة كلّ سنتَين. ما أملكه من معلومات يقول إن مسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم يُشاطروننا الرّأي”.

وأضاف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: “أعتقد أن إقامة مونديال كلّ سنتَين لن يحدث أبدا، لأنّه يتعارض تماما مع المبادئ الأساسية لكرة القدم. إن خوض بطولة لِمدّة شهر كل صيف هو أمر مُميت للاعبين”.

وتابع المسؤول الكروي السلوفيني يقول عن المُقترح المُشار إليه: “سنقتل كرة القدم بِهذه الطريقة. سنقتل اللاعبين. لا أرى أن الأندية تسمح للاعبين بِالرّحيل وهذا من شأنه أن يُقسّمنا تمامًا. يجب أن تُقام نهائيات كأس العالم وبطولة أمم أوروبا كل أربع سنوات. هذه المسابقات مُثيرة للاهتمام لأنها تقام كل أربع سنوات”.

بقي الآن التساؤل إن كان رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو سيذبح دجاجته ويأكل لحمها وشهيته مسدودة! بدلا من انتظار وهم “البيض الذهبي”. خاصة لمّا أن نعلم أن الأوروبيين قوم جادّ ومُتضامنون فيما بينهم، واتحادهم الكروي القاري هو الهيئة الوحيدة للعبة التي تقول لِرئيس “الفيفا”: “لا” و”كفى”.