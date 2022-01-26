رئيس “الفيفا”: مونديال كلّ سنتَين يوقف زحف “الحرّاقة” نحو أوروبا!

مغازلة صريحة للحكومات في إفريقيا

عاد رئيس الاتحاد الدولي لِكرة القدم جياني أنفونتينو، الأربعاء، لِيُروّج مُجدّدا لِمُقترح تنظيم كأس العالم مرّة كلّ سنتَين بدلا من أربعة أعوام.

جاء ذلك خلال عرض رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو لِهذا المشروع، أمام المجلس الأوروبي.

وقال جياني أنفونتينو: “نحتاج إلى إعطاء الأمل للأفارقة حتى لا يضطرّوا لِعبور البحر المتوسط، ​​من أجل ربّما إيجاد حياة أفضل، ولكن على الأرجح الموت في البحر”.

وأضاف: “نحن بِحاجة لِمنح الفرص. نُريد أن نمنح الكرامة، ليس من خلال الصدقة، ولكن من خلال السّماح لِبقية العالم بِالمشاركة”.

وكان الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم رفقة نظيره من أمريكا الجنوبية في تاريخ سابق، قد رفضا بِشدّة مُقترح أنفونتينو.

وتُؤمن هاتان الهيئتان أن جني مزيد من الأموال، يُغذّي طموحات رئيس “الفيفا” في تنظيم منافسة كأس العالم مرّة كلّ سنتَين. وأن تجسيد هذا المقترح “يقتل” الرياضة الأكثر شعبية في العالم.

وبِالمقابل، اصطفّ الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم خلف جياني أنفونتينو، ودعّمه في تجسيد مقترح إقامة مونديال كلّ سنتَين.

وقبيل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، جامل أنفونتينو الأوروبيين، وضغط لِتأجيل المنافسة، حتى يكسب ودّهم في دعم مقترح مونديال كلّ سنتَين. ولمّا رأى أن مسابقة “الكان” انْتُظمت، عاد رئيس “الفيفا” لِيُغازل الأفارقة، أو بِالأحرى الحكومات في القارة السمراء، ويتحدّث عن كرامة الإنسان الإفريقي، وتجفيف منابع “الحرقة”.