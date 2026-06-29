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رياضة
وفقا لـ "بي بي سي"

رئيس الفيفا “مُلوِّث” للبيئة

الشروق الرياضي
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رئيس الفيفا “مُلوِّث” للبيئة
ح.م
جياني أنفونتينو.

يتسبّب رئيس الاتحاد الدولي لِكرة القدم جياني أنفونتينو بِنسبة ما في تلويث البيئة، استنادا إلى هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

استخدم رئيس “الفيفا” طائرته الخاصة لِحضور 24 مباراة في 17 يوما فقط، منذ انطلاق كأس العالم في الـ 11 من جوان الحالي.

ووفقا لـ “بي بي سي”، ما تنفثه من ثاني أوكسيد الكربون الطائرة الخاصة التي يستقلّها جياني أنفونتينو، يُعادل نسبة مخصّصة لـ 78 شخصا لِمدّة سنة كاملة!

وبلغ ما تنفثه المركبة الجوية لِأنفونتينو 516 طن من ثاني أكسيد الكربون، لِقطع مسافة 50 ألف كلم، وأكثر من 66 ساعة في الجو.

كما سلّطت وسيلة الإعلام البريطاني الضوء على بعض الرحلات لِجياني أنفونتينو، والتي كان من الممكن القيام بها بِوسائل نقل أخرى. مثل الرحلة الجوية بين مدينتَي فيلادلفيا ونيوجيرسي الأمريكيتَين (نحو 148 كلم)، لإجراء مقابلة إعلامية مع القناة التلفزيونية المحلية “فوكس سبورتس”، صبيحة الـ 23 من جوان الحالي.

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