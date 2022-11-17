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رياضة

رئيس “الفيفا” وكل الطرق تُؤدّي إلى العهدة الثالثة

الشروق الرياضي
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رئيس “الفيفا” وكل الطرق تُؤدّي إلى العهدة الثالثة
ح.م
جياني أنفونتينو

تلوح كلّ المعطيات المُتوفّرة حاليا في مصلحة جياني أنفونتينو، لِخلافة نفسه في منصب رئيس الاتحاد الدولي لِكرة القدم.

وقالت “الفيفا” في بيان لها نشرته، الخميس، إنها لم تستلم سوى ملفّ وحيد يتعلّق بِجياني أنفونتينو، بِخصوص انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لِكرة القدم.

ولم تذكر الهيئة الكروية لِمدينة زيوريخ السويسرية تاريخ آخر أجل لِاستلام ملفّات الترشّح.

واختتمت “الفيفا” بيانها تقول إن انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لِكرة القدم، ستُجرى على هامش النّسخة الـ 73 لِمؤتمر هيئتها بِالعاصمة الرواندية كيغالي، في الـ 16 من مارس 2023.

ويرأس جياني أنفونتينو (52 سنة) “الفيفا” للعهدة الثانية منذ الـ 26 من فيفري 2016، وهو مسؤول رياضي يحمل الجنسيتَين السويسرية والإيطالية.

للإشارة، فإن لوائح “الفيفا” تنصّ على إمكانية الترشّح لِعهدة ثالثة، في أقصى حدّ مسموح به. مدّة كلّ ولاية أربع سنوات، سواء بِطريقة مُتتالية أو غيرها.

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