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رياضة

رئيس “الفيفا” يبدي إعجابه بدورة الجزائر الودية

عمر سلامي
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رئيس “الفيفا” يبدي إعجابه بدورة الجزائر الودية
أرشيف
إنفانتينو

أبدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاني إنفانتينو إعجابه بالأجواء التي تعرفها دورة الجزائر الودية، وتحديدا مباراة الجزائر وبوليفيا.

ونشر رئيس “الفيفا” عبر حسابه على منصة “إكس” صورة لقائد المنتخب الوطني ياسين براهيمي بعد مباراة بوليفيا، وهو يأخذ صورا تذكارية مع أنصار “الخضر”.

وكتب إنفانتينو: “أنا سعيد جدا لرؤية المشجعين يستمتعون بالنسخة الأولى من سلسلة fifa في البلدان الخمسة المضيفة”.

وأضاف: ” كرة القدم توحد العالم، ورغبتنا في أن تلعب المنتخبات ضد منافسين من قارات مختلفة تهدف إلى نشر السعادة”.

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