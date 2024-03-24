رئيس “الفيفا” يبدي إعجابه بدورة الجزائر الودية

أبدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاني إنفانتينو إعجابه بالأجواء التي تعرفها دورة الجزائر الودية، وتحديدا مباراة الجزائر وبوليفيا.

ونشر رئيس “الفيفا” عبر حسابه على منصة “إكس” صورة لقائد المنتخب الوطني ياسين براهيمي بعد مباراة بوليفيا، وهو يأخذ صورا تذكارية مع أنصار “الخضر”.

وكتب إنفانتينو: “أنا سعيد جدا لرؤية المشجعين يستمتعون بالنسخة الأولى من سلسلة fifa في البلدان الخمسة المضيفة”.

وأضاف: ” كرة القدم توحد العالم، ورغبتنا في أن تلعب المنتخبات ضد منافسين من قارات مختلفة تهدف إلى نشر السعادة”.