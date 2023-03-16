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رياضة

رئيس “الفيفا” يتحدّث عن محرز والجمهور الجزائري

علي بهلولي
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رئيس “الفيفا” يتحدّث عن محرز والجمهور الجزائري
ح.م
جياني أنفونتينو

استدلّ رئيس الاتحاد الدولي لِكرة القدم جياني أنفونتينو بِالجزائر مرّتَين، وهو يُنتخب لِعهدة ثالثة في هذا المنصب.

حدث ذلك بِالعاصمة الرواندية كيغالي، حيث نُظّمت أشغال الجمعية العامّة الانتخابية لـ “الفيفا”، الخميس.

وتطرّق أنفونتينو في كلمة ألقاها أمام الحضور، إلى محاسن تنظيم كأس العالم بـ 48 منتخبا بدلا من 32 فريقا وطنيا، انطلاقا من النسخة المقبلة عام 2026 بِأمريكا وكندا والمكسيك. وقال بِهذا الصّدد إن كرة القدم تُحظى بِمتابعة كبيرة عبر العالم، وتجذب جمهورا خرافيا، على غرار نجاح تظاهرة كأس العرب بِقطر في أواخر عام 2021، وإحراز الجزائر لِلقب هذه المسابقة.

وضرب أعلى مسؤول في الاتحاد الدولي لِكرة القدم مثلا آخر، فحواه أن تنظيم مونديال بـ 48 منتخبا يسمح بِحضور مزيد من نجوم اللّعبة، وعدّد اسم رياض محرز وأيضا زميله المصري محمد صلاح.

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