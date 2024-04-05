رئيس “الفيفا” يتعاطف مع أسرة الكرة الجزائرية بعد وفاة زرقيني

قدّم رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو، الجمعة، تعازيه إلى اتحاد الكرة الجزائري. إثر وفاة الدكتور ياسين زرقيني.

وسبق للفقيد زرقيني أن شغل مناصب في اللّجنة الطبية بِاتحاد الكرة الجزائري والإفريقي والدولي.

وفي رسالة بعث بها إلى “الفاف”، أعرب أنفونتينو عن بالغ حزنه وخالص مواساته، بعد رحيل الدكتور زرقيني.

وأبرز الرّجل الأوّل في الاتحاد الدولي لِكرة القدم الدور الهام الذي لعبه الدكتور زرقيني، منذ انضمامه للجنة الطبية لـ “الفيفا” في عام 1994، مؤكّدا أنه “أسهم بِشكل ملحوظ في تطوير طب كرة القدم، وتعزيز هذه الرّياضة وقيمها في بلده وفي إفريقيا وحول العالم”.