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رياضة

رئيس “الفيفا” يتعاطف مع أسر ضحايا نادي مولودية البيّض

الشروق الرياضي
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رئيس “الفيفا” يتعاطف مع أسر ضحايا نادي مولودية البيّض

أبدى رئيس الاتحاد الدولي لِكرة القدم جياني أنفونتينو، الخميس، تعاطفه مع أسر ضحايا حادث المرور المُروّع لِوفد نادي مولودية البيّض.

وعبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، كتب أنفونتينو يقول: “بِاسم المجتمع الدولي لِكرة القدم، أودّ التعبير عن أحرّ التعازي إلى أسر وأقارب الذين فارقوا الحياة في حادث المرور المُروّع، الذي تعرّض له لاعبو فريق مولودية البيّض وآخرون ينتمون إلى النادي. تعازينا وصلواتنا لِكلّ الضحايا والجرحى، وكلّ أفراد أسرة اتحاد الكرة المحلّي، وللجزائر”.

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