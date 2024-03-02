رئيس “الفيفا” يحسم الجدل حول استخدام البطاقات الزرقاء في المباريات

حسم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الجدل حول استخدام البطاقات الزرقاء في المباريات.

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق أن “الفيفا” عازم على تطبيق البطاقات الزرقاء، بهدف إقصاء أي لاعب لبضع دقائق، حال احتجاجه بشكل مبالغ فيه على الحكم.

وكان “فيفا” قد بدد أنباء تطبيق البطاقات الزرقاء في المباريات، ليرد إنفانتينو هذه المرة بنفسه ويتحدث في الموضوع.

🚨 عاجل : رئيس الفيفا جياني انفانتينو يلغي فكرة استخدام البطاقة الزرقاء في كرة القدم. pic.twitter.com/tqeyOj5VbN — EPL World (@EPLworld) March 1, 2024

وقال رئيس”الفيفا” في تصريحات له عبر شبكة “سكاي سبورتس”: “لن تكون هناك أي بطاقات زرقاء تستخدم على الصعيد الاحترافي”.

وأضاف: “لا يمكننا فعل ذلك.. نحن منفتحون دائما على كل الأفكار المقترحة، لكن فيما يخص هذا الأمر، يجب أن نحمي اللعبة ونحافظ على تقاليدها التاريخية، لذا لن تكون هناك بطاقات زرقاء”.