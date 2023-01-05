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رياضة

رئيس الفيفا يدعم أومتيتي وباندا بعد التعرض لإساءات عنصرية

عمر سلامي
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رئيس الفيفا يدعم أومتيتي وباندا بعد التعرض لإساءات عنصرية
ح.م
رئيس الفيفا جياني إنفانتينو

عبر رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو عن دعمه للاعبين صامويل أومتيتي ولاميك باندا، بعد تعرضهما لإساءات عنصرية خلال مباراة فريقهما ليتشي أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي.

وكتب إنفانتينو تعليقا على صور للثنائي، على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “تضامنا مع أومتيتي وباندا، لنصيح بصوت مرتفع وواضح: لا للعنصرية”.

وأضاف: “أتمنى أن يقف غالبية المشجعين، وهم أناس مهذبون، لإسكات كل العنصريين مرة واحدة وإلى الأبد”.

وتعرض أومتيتي مدافع ليتشي وزميله الزامبي لاميك باندا لإساءات عنصرية بملعب فريقهما خلال مواجهة لاتسيو بالدوري الإيطالي أمسية الأربعاء.

وذكرت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن المباراة توقفت لدقائق عديدة، بينما طالب إعلان في الملعب بإيقاف الصيحات.

وهتف مشجعون باسم أومتيتي للتغطية على الإساءات، وقال سافيريو ستيكي دامياني رئيس ليتشي إن اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم، والمعار من برشلونة، طلب استئناف اللقاء.

وذكر ليتشي في بيان له: “صيحات التشجيع لبطلنا غطت على الإهانات العنصرية”.

ونشر أومتيتي رسالة عبر تطبيق “انستغرام” قال فيها “كرة القدم فقط، متعة وسعادة، بقية الأشياء لا تحتسب”.

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