رئيس “الفيفا” يدعو الجزائر إلى الدّفاع عن لقبها العربي

استلمت الجزائر، السبت، دعوة رئيس “الفيفا” للمشاركة في كأس العرب لِكرة القدم 2025.

وتحتضن قطر هذه التظاهرة الكروية ما بين الفاتح والـ 18 من ديسمبر المقبل، بِقطر، فيما ستُشارك الجزائر بِالمنتخب الوطني المحلّي تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة.

وسيُدافع رجال بوقرة عن اللقب العربي المُحرز أيضا بِقطر في ديسمبر 2021.

وفي رسالته الموجّهة إلى نظيره الجزائري وليد، قال رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو: “يسعدني أن أدعو منتخبكم الوطني الأول للرجال للدفاع عن لقبه في بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، التي ستقام في قطر نهاية العام.

بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم قطر 2021، والتي شهدت فوز الخضر، يسعدنا أن نشهد عودة هذه المسابقة المرموقة التي توحّد العالم العربي، حيث تقام المرحلة النهائية في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

لقد كان الشغف والحماس الذي أظهره المشجعون من مختلف أنحاء المنطقة والعالم العربي وخارجها سببا في جعل النسخة الأولى مميّزة حقا، ونحن نتطلّع إلى إحياء هذه الروح، عندما يسافر منتخبان من قارتَين، توحّدها القيم والثقافة المشتركة، ولكن أيضا الحب الحقيقي والشغف بكرة القدم، مرة أخرى إلى قطر.

ولا شك أن البطولة ستعرض أفضل ما في كرة القدم العربية على أرض الملعب وخارجه، كما فعلت قبل أربع سنوات، مما يوفر فرصة فريدة لمشاهدة هذه الرياضة على أعلى مستوى، في ملاعب حديثة ومرافق من الطراز الأول، والتي ستذكرنا بِأبرز أحداث كأس العالم 2022 بِقطر، الأفضل حتى الآن.

يسعدني، سيّدي الرئيس، أن أتلقى تأكيد مشاركتكم وأن أرحب بكم ومنتخبكم في قطر، للمشاركة في ما يعد بأن يكون احتفالا استثنائيا بكرة القدم العربية”.