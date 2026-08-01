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رياضة
بعد تهديد "يويفا" بالمقاطعة ورفضه من اتحادات إقليمية أخرى

رئيس “الفيفا” يستسلم ويتراجع عن المقترح المثير للجدل

الشروق أونلاين
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رئيس “الفيفا” يستسلم ويتراجع عن المقترح المثير للجدل
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جياني إنفانتينو

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إلغاء المقترح الذي كان يقضي ببيع حصص استثمارية خاصة في بطولات كأس العالم المقبلة.

وواجه المقترح المبادرة انتقادات واعتراضات من الاتحادات الرياضية الدولية ،  وجماهير كرة القدم.

وقال إنفانتينو في بيان رسمي: “أصبح واضحًا أن هذا المشروع تسبب في انقسامات، وأنه بغض النظر عن مستوى الدعم الذي حظي به، لم يعد يخدم الهدف الذي وُضع من أجله في البداية، لقد كان هدفنا دائمًا، وسيظل، توحيد كرة القدم وتطويرها”.

وأضاف: “وبناءً على ذلك، لن يتم المضي قدمًا في هذا المقترح”.

وكان “فيفا” قد أعلن عزمه إنشاء شركة فرعية منفصلة تعتمد على استثمارات من شركات ملكية خاصة، لتتولى إدارة الحقوق التجارية لبطولة كأس العالم.

وواجه المقترح انتقادات، وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمقاطعة النسخ المقبلة من كأس العالم للرجال والسيدات.

وكانت اتحادات إقليمية أخرى، من بينها اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي “كونكاكاف” والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلنت رفضها للمقترح.

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