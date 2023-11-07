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رياضة

رئيس “الفيفا” يشيد بالدوري الإفريقي

عمر سلامي
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رئيس “الفيفا” يشيد بالدوري الإفريقي
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مجسم كأسالدوري الإفريقي

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بالنسخة الأولي لبطولة الدوري الأفريقي، ووصفها بالرائعة.

وقال إنفانتينو عبر حسابه الرسمي بشبكة “انستغرام”: “لقد كانت البطولة الإفريقية الجديدة، مشهدا رائعا، فمباراة الذهاب للدور النهائي لم تكن مختلفة عن باقي المباريات الرائعة للبطولة”.

وأضاف: “أود أن أشكر منظمي الاتحاد الأفريقي ومنظمي دوري السوبر الأفريقي على إقامة هذه المنافسة الرائعة، التي ستساهم في التنمية المستدامة والشمول المالي عبر القارة الأفريقية”.

وفاز الوداد البيضاوي المغربي على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب الدور النهائي، التي أقيمت الأحد بالمغرب، فيما ستقام مواجهة الإياب الأحد المقبل في بريتوريا، بجنوب إفريقيا.

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