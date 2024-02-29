رئيس “الفيفا” يعزي في وفاة الدولي السابق لابارس

بعث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني أنفانتينو، برسالة تعزية إلى رئيس “الفاف” وليد صادي، عبر من خلالها عن تعاطفه مع الاتحاد الجزائري، وعائلة الفقيد صالح لارباس.

ونشر الاتحاد الجزائري رسالة رئيس “الفيفا” والتي قال فيها: ” بالغ الحزن والأسى علمت بوفاة صالح لارباس، اللاعب الدولي السابق”.

وأضاف: ” أسطورة كرة القدم الجزائرية، والمدافع البارز في شبيبة القبائل، إرثه وإنجازاته، داخل وخارج الملعب، لن تُنسى وسنفتقده كثيرًا”.

وتابع: “بالنيابة عن المجتمع الدولي لكرة القدم، أود أن أعرب عن تعاطفنا العميق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وكذلك مع عائلة صالح لارباس وأصدقائه وأحبائه”.