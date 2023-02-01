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رياضة

رئيس “الفيفا” يغيب عن افتتاح مونديال الأندية بِالمغرب

علي بهلولي
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رئيس “الفيفا” يغيب عن افتتاح مونديال الأندية بِالمغرب
ح.م
رئيس "الفيفا" جياني أنفونتينو بِالبحرين رفقة الرجل الأوّل في اتحاد آسيا لِكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة.

غاب رئيس الاتحاد الدولي لِكرة القدم جياني أنفونتينو مساء الأربعاء، عن حفل افتتاح كأس العالم للأندية بِالمغرب.

ورُفع ستار هذه المنافسة بِطنجة المغربية، في غياب لافت للمسؤول الأوّل عن “الفيفا” جياني أنفونتينو.

وفضّل أنفونتينو زيارة منطقة الخليج والعاصمة البحرينية المنامة تحديدا، التي شهدت إقامة النسخة الـ 33 لِمؤتمر الاتحاد الآسيوي لِكرة القدم.

وأبدت كبرى أندية أوروبا استياءها من تنظيم مونديال الأندية بِالمغرب، وعدم مراعاة “الفيفا” لِصحّة اللاعبين، على غرار التقني الإيطالي الشهير كارلو أنتشيلوتي مدرب العملاق فريق ريال مدريد الإسباني.

ويسعى فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي وبيدق نظام محمد السّادس جاهدا لِتثبيت الواجهة المُهترئة لِهذه المنافسة وتلميعها، بعد أن استغلّ عضويته في مجلس “الفيفا” وهرول بِطلب إقامتها في بلاد مراكش، في مسعى خبيث لِتغطية انتصارات الجزائر في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين. وهذا نموذج بسيط يُشير إلى قذارة “المخزن”.

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