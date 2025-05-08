-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رئيس “الفيفا” يهنئ الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فيديو)

عمر سلامي
  • 393
  • 0
رئيس “الفيفا” يهنئ الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فيديو)
ح.م
رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو

هنأ رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ورئيسها وليد صادي.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ”الفاف” رسالة إنفانتينو، بمناسبة تدشين ملعب “فيفيا أرينا”، بمتوسطة مالك حداد بالجزائر العاصمة.

وقال إنفانتينو، إن الجزائر، تعتبر ضمن أول 11 دولة، تدشن ملعب جديد، في إطار مشروع “الفيفا”، لإنشاء ألف ملعب صغير، تحت تسمية “فيفا أرينا”.

وأضاف رئيس “الفيفا”: “مشروع ألف ملعب صغير، بإمكانه تغيير حياة الملايين من الأطفال، الذين يستحقون الفرص والأماكن للعب كرة القدم، وتطوير إمكاناتهم”.

مقالات ذات صلة
المنتخب الوطني للمحليين يواصل تحضيراته تحسبا لمباراة غامبيا

المنتخب الوطني للمحليين يواصل تحضيراته تحسبا لمباراة غامبيا

مدرب إنتر ميلان يعلّق بعد التأهل إلى النهائي على حساب برشلونة

مدرب إنتر ميلان يعلّق بعد التأهل إلى النهائي على حساب برشلونة

أمين غويري يواصل تألقه مع مارسيليا الفرنسي

أمين غويري يواصل تألقه مع مارسيليا الفرنسي

إسماعيل بن ناصر في مفترق الطرق بين فرنسا وإيطاليا

إسماعيل بن ناصر في مفترق الطرق بين فرنسا وإيطاليا

لوعيل يستقيل من رئاسة الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى

لوعيل يستقيل من رئاسة الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى

تحديد موعد سحب قرعة بطولة كأس العرب 2025

تحديد موعد سحب قرعة بطولة كأس العرب 2025

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد