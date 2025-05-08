رئيس “الفيفا” يهنئ الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فيديو)

هنأ رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ورئيسها وليد صادي.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ”الفاف” رسالة إنفانتينو، بمناسبة تدشين ملعب “فيفيا أرينا”، بمتوسطة مالك حداد بالجزائر العاصمة.

وقال إنفانتينو، إن الجزائر، تعتبر ضمن أول 11 دولة، تدشن ملعب جديد، في إطار مشروع “الفيفا”، لإنشاء ألف ملعب صغير، تحت تسمية “فيفا أرينا”.

وأضاف رئيس “الفيفا”: “مشروع ألف ملعب صغير، بإمكانه تغيير حياة الملايين من الأطفال، الذين يستحقون الفرص والأماكن للعب كرة القدم، وتطوير إمكاناتهم”.