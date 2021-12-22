رئيس “الفيفا” يهنئ المنتخب الجزائري على التتويج بكأس العرب

هنأ رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو المنتخب الجزائري على تتويجه بكأس العرب فيفا قطر 2021 .

وقال رئيس “الفيفا” في رسالته إلى رئيس الإتحاد الجزائري شرف الدين عمارة: “تمكن المنتخب الجزائري من إحراز كأس العرب، أمام تونس في مباراة عرفت “سوسبانس” كبير، وبهذه المناسبة أهنئكم على الإنجاز الجديد للكرة الجزائرية”.

وأضاف إنفانتينو: “وأشكر المنتخب الجزائري، على المشاركة والوجه الذي ظهر به خلال بطولة كأس العرب، كما أود أن تبلغوا تهاني الخاصة لكل لاعبي المنتخب و المدرب وكل الطواقم والجماهير الجزائرية”.

وجاء في رسالة إنفانتينو : “في 18 ديسمبر وفي ملعب البيت الرائع، فازت الجزائر بكأس العرب فيفا قطر 2021 ، بعد انتصارها على تونس بنتيجة 2-0 بعد الوقت الإضافي، لتدرج إسمها في قائمة المنتخبات المتوجة بالكأس العربية، وبهذه المناسبة أتقدم بتهاني الخالصة على الإنجاز الجديد للكرة الجزائرية”.

“من خلال هذه الرسالة أود أن أيضا أن أعبر عن خالص شكري لمنتخبكم على مساهمته في نجاح النسخة الأولى من كأس العرب فيفا، ولقد كانت هذه المسابقة احتفالا لا ينسى، وشكرا خاصا لأداء الأفناك..”

“أرجو أن تقدموا التهاني لكل من ساهم في هذا الانتصار من لاعبين والمدرب والطاقم الفني والطبي وبالطبع المشجعين..إن هذه الانتصارات تستند دائما إلى العمل الجاد والاحتراف، فضلا عن حب اللعبة، وكل هذا يبشر بالخير لمستقبل مشرق،ويمهد الطريق لإنجازات أخرى”.

وختم إنفانتينو رسالته لرئيس “الفاف”: “أتمنى لك ولكل الأصدقاء عام 2022 مزدهرا وسعيدا، والصحة الجيدة، وأتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى، صديقي الرئيس عن قريب”.