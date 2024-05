رئيس “الفيفا” يوجه رسالة لرونالدو

وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو رسالة تهنئة إلى قائد نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو بعد إنجازه التاريخي في الدوري السعودي.

وتمكن رونالدو من إنهاء الموسم برصيد 35 هدفا، محققا بذلك أعلى رصيد تهديفي للاعب في موسم واحد، وحطم الدون” الرقم القياسي السابق الذي سجله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله 34 هدفا في موسم 2018-2019، بقميص النصر.

ونشر رئيس “الفيفا” عبر حسابه على موقع “إنستغرام” صورة له رفقة رونالدو حاملا قميص النصر، وعلق قائلا: “تهانينا لكريستيانو على تحطيم الرقم القياسي في الدوري السعودي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد”.

وأضاف: “لقد حقق الآن هذا التميّز المذهل في أربع دول مختلفة خلال مسيرته المظفرة مع الأندية! إنجاز رائع حقا!”.

ورفع قائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 35 هدفا، في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، بفارق سبعة أهداف عن مهاجم الهلال ألكسندر ميتروفيتش.

وحقق النجم البرتغالي إنجازين تاريخيين بعدما قاد فريقه النصر للفوز على ضيفه اتحاد جدة بنتيجة 4-2، في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، حيث سجل رونالدو الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 45 و69.

— مشاري القرني 🇸🇦 (@1MshariGarni) May 27, 2024

ونجح رونالدو في إحراز أعلى رصيد تهديفي للاعب في موسم واحد منذ بداية دوري المحترفين السعودي في موسم 2008-2009.

وتجاوز النجم البرتغالي الرقم القياسي السابق الذي سجله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بـ 34 هدفا في موسم 2018-2019 بقميص النصر.

كما أصبح رونالدو أيضا أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في أربعة دوريات مختلفة.

I don’t follow the records, the records follow me. 🇸🇦 pic.twitter.com/rqywmmTfZD

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 27, 2024