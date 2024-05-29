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رياضة

رئيس “الفيفا” يوجه رسالة لرونالدو

عمر سلامي
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رئيس “الفيفا” يوجه رسالة لرونالدو
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رئيس "الفيفا" إنفانتينو ورونالدو

وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو رسالة تهنئة إلى قائد نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو بعد إنجازه التاريخي في الدوري السعودي.

وتمكن رونالدو من إنهاء الموسم برصيد 35 هدفا، محققا بذلك أعلى رصيد تهديفي للاعب في موسم واحد، وحطم الدون” الرقم القياسي السابق الذي سجله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله 34 هدفا في موسم 2018-2019، بقميص النصر.

ونشر رئيس “الفيفا” عبر حسابه على موقع “إنستغرام” صورة له رفقة رونالدو حاملا قميص النصر، وعلق قائلا: “تهانينا لكريستيانو على تحطيم الرقم القياسي في الدوري السعودي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد”.

وأضاف: “لقد حقق الآن هذا التميّز المذهل في أربع دول مختلفة خلال مسيرته المظفرة مع الأندية! إنجاز رائع حقا!”.

رونالدو يحطم رقم المغربي حمد الله في الدوري السعودي (فيديو)

ورفع قائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 35 هدفا، في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، بفارق سبعة أهداف عن مهاجم الهلال ألكسندر ميتروفيتش.

وحقق النجم البرتغالي إنجازين تاريخيين بعدما قاد فريقه النصر للفوز على ضيفه اتحاد جدة بنتيجة 4-2، في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، حيث سجل رونالدو الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 45 و69.

ونجح رونالدو في إحراز أعلى رصيد تهديفي للاعب في موسم واحد منذ بداية دوري المحترفين السعودي في موسم 2008-2009.

وتجاوز النجم البرتغالي الرقم القياسي السابق الذي سجله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بـ 34 هدفا في موسم 2018-2019 بقميص النصر.
كما أصبح رونالدو أيضا أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في أربعة دوريات مختلفة.

وتوج “الدون” هدافا مع ريال مدريد الإسباني في العديد من المناسبات، وجوفنتوس الإيطالي، وكذلك مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وأخيرا نادي النصر.

رونالدو أمام فرصة تحقيق رقم تاريخي في الدوري السعودي

يحتاج نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو لهدف أو هدفين، من أجل تحقيق رقم تاريخي في الدوري السعودي.

ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره الاتحاد، الاثنين، على ملعب ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ويهدف رونالدو في هذه المباراة الأخيرة لتحقيق رقم تاريخي، وهو تحطيم الرقم القياسي لأكثر لاعب تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد من الدوري السعودي للمحترفين روشن.

ويتصدر النجم البرتغالي ترتيب هدافي النسخة الحالية من الدوري السعودي برصيد 33 هدفا، ويحتاج لهدف واحد فقط من أجل معادلة رقم المغربي عبد الرزاق حمد الله، ولهدفين ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد.
ويملك مهاجم الاتحاد، المغربي عبد الرزاق حمد الله الرقم القياسي، حيث فاز بجائزة هداف الدوري السعودي برصيد 34 هدفًا في موسم 2018-2019.

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