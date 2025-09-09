رئيس “الفيفا” يُطمئن منتخب إيران بِخصوص ترامب

طمأن رئيس الاتحاد الدولي لِكرة القدم جياني أنفوتينو مسؤولي اللعبة الإيرانية وأنصار منتخب بلادهم، بِشأن حضور نهائيات كأس العالم المقرّر تنظيمها بِأمريكا وكندا والمكسيك ما بين جوان وجويلية 2026.

وكان منتخب إيران قد حجز تذكرة المونديال قبل الآوان في الـ 25 من مارس الماضي، عن منطقة آسيا.

ويتردّد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون صارما جدا بِخصوص الهجرة، وحضور مشجّعي منتخبات المونديال إلى بلده. ويُدرج مروّجو هذه الأنباء المنتخب الإيراني وأنصاره ضمن القائمة السوداء.

وقال جياني أنفونتينو في أحدث ظهور له عبر منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “زيارتي لِطشقند (عاصمة أوزباكستان) أتاحت لي فرصة التحدث مع المنتخب الإيراني للرجال، وتهنئتهم على تأهلهم لكأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. أعلم مدى حب الإيرانيين حول العالم لرياضتنا، وهذا الإنجاز سيفخر به الجميع”.

وزار رئيس “الفيفا” أوزباكستان، مسرح بطولة لكرة القدم هذه الأيام، تشارك فيها بعض منتخبات منطقة وسط قارة آسيا.

وأضاف أنفونتينو: “في الواقع، من أغلى ممتلكاتي قميص الاتحاد الإيراني لكرة القدم لِكأس العالم 1998. هذا ما تفعله كرة القدم.. إنها تعمل على توحيد البشر وإثارة مشاعر تُقرّبنا”.

وشهد مونديال فرنسا 1998، تنظيم مباراة بين المنتخبَين الأمريكي والإيراني بِملعب ليون (جيرلون آنذاك)، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات. وقبل انطلاقها الْتُقطت صورة تذكارية جمعت بين لاعبي المنتخبَين للدلالة على الروح الرياضية (الصورة الثانية والأخيرة المدرجة).