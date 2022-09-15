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رياضة

رئيس “الفيفا” يُعزّي في وفاة مهداوي

الشروق الرياضي
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رئيس “الفيفا” يُعزّي في وفاة مهداوي
ح.م
عبد الرحمان مهداوي (رحمه الله).

قدّم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفونتينو، الخميس، تعازيه في وفاة الناخب الوطني الأسبق عبد الرحمان مهداوي.

وبعث الرّجل الأوّل في “الفيفا” رئاسة تعزية إلى اتحاد الرئيس جهيد زفيزف، يُبدي فيها تعاطفه مع أسرة الكرة الجزائرية، بعد وفاة التقني مهداوي.

كما أشاد أنفونتينو بِالخدمات الجليلة التي قدّمها عبد الرحمان مهداوي في مجال التدريب والتكوين الكرويَين، سواء في الجزائر أو خارج الوطن.

واختتم جياني أنفونتينو رسالته، قائلا إنه يُكنّ احتراما شديدا للفقيد عبد الرحمان مهداوي، كونه امتلك شخصية إنسانية تجاوزت حدود رياضة كرة القدم.

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