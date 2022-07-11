رئيس “الفيفا” يُهنّئ زفيزف

هنّأ رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو، الإثنين، جهيد زفيزف الرّجل الأوّل في الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

جاء ذلك بعد فوز جهيد زفيزف بِانتخابات رئاسة “الفاف”، الخميس الماضي.

وقال رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو في رسالة بعث بها إلى نظيره جهيد زفيزف، وبعد التهنئة على المنصب الجديد: “امتلاك سلاح المعرفة وحسن القيادة والخبرة المحترمة، عوامل سيكون لها دون أدنى شكّ أثر قويّ على الدّفع بِلعبتنا الجميلة نحو الأحسن في بلدك”.

وأضاف أنفونتينو: “اقتناعا منّي بِالقدرات المعتبرة للكرة الجزائرية، يُمكنكم الاعتماد على شخصي المتواضع والفيفا، لِبلوغ أهدافكم. أبواب الفيفا ستظلّ مفتوحة أمامكم، إن كنتم ترغبون في مناقشة القضايا التي لها صلة بِرياضتنا، وتطويرها، وترقيتها”.

واختتم رئيس “الفيفا” رسالته قائلا إنه يأمل نجاح جهيد زفيزف في منصب رئيس اتحاد الكرة الجزائري. كما أعرب عن أمنيته في برمجة لقاء في المستقبل القريب، مع الوافد الجديد إلى المبنى الكروي لِدالي إبراهيم.