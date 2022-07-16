رئيس “الكاف”: الجزائر بلد ثوري ومنتخبها يجب أن يكون في مقدّمة الصفوف

أدلى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي مساء السبت، بِتصريحات مقتضبة للإعلاميين بعد قدومه إلى الجزائر.

وتأتي هذه الزيارة الأولى من نوعها لِباتريس موتسيبي إلى الجزائر، منذ فوزه بِانتخابات رئاسة “الكاف” في مارس 2021.

ونُبرز في هذا التقرير أهمّ ما قاله الرّجل الأوّل في “الكاف”، خلال ظهوره الإعلامي بِالجزائر:

– نُريد من الجزائر أن تُنظّم أفضل بطولة – على الإطلاق – للاعبيين المحلّيين، ما بين جانفي وفيفري 2023.

– الجزائر أمّة كروية، وأنجبت لاعبين ذوي صيت عالمي، وبِإمكانها الاستمرار على هذا النّسق الإيجابي.

– أنا حزين لِعدم مشاركة الجزائر في كأس العالم 2022 بِقطر، لقد عوّد منتخب الجزائر الجماهير الإفريقية على المشاركات الدولية القوية.

– أُؤكّد لكم من هذا المنبر أن “الكاف” – بل كلّ القارّة الإفريقية – ستُدعّم عودة المنتخب الجزائري إلى سكّة الانتصارات.

– أتوقّع أن يعود المنتخب الجزائري بِقوّة في المستقبل القريب، ويبلغ نهائيات كأس العالم 2026 (تنظيم مشترك: أمريكا- كندا- المكسيك).

– الجزائر ساعدت بلدي جنوب إفريقيا في كفاحها ضد الميز العنصري، وأتذكّر أن المناضل الثائر الرّمز نيلسون مانديلا، وبِمُجرّد ما أُطلق سراحه، قال إنه مُتشوّق لِزيارة الجزائر (أُطلق سراحه في فيفري 1990، وفي ماي من العام ذاته زار الجزائر).