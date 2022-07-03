رئيس “الكاف”: الجزائر جاهزة لِاحتضان “الشان” وهذا هو تاريخه

أعلن رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، الأحد، عن تاريخ تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر.

وقال باتريس موتسيبي إنه اطلّع على تقرير اللجنة التي أوفدتها هيئته إلى الجزائر، والذي مضمونه جاهزية بلادنا لِتنظيم “شان” 2023.

وأضاف رئيس “الكاف” في بيان نشرته هيئته سهرة الأحد، أن الجزائر ستحتضن بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، في فترة ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

وستُجرى هذه المنافسة لِأوّل مرّة بِمشاركة 18 منتخبا محلّيا، بعدما كانت تُنظّم بِحضور 16 فريقا. فيما انطلقت التصفيات خلال الأيّام القليلة الماضية.