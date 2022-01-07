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رياضة
يُؤمن بِأن "الخضر" قادرون على إحراز كأس العالم

رئيس “الكاف”: الجزائر فخر إفريقيا ومحاربو الصّحراء منتخب رائع

علي بهلولي
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رئيس “الكاف”: الجزائر فخر إفريقيا ومحاربو الصّحراء منتخب رائع
الأرشيف
باتريس موتسيبي

كال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، الجمعة، المديح للجزائر ومنتخبها بطل القارّة السّمراء.

جاء ذلك في ردّ من المسؤول الجنوب الإفريقي باتريس موتسيبي على أسئلة رجال الصحافة، على هامش ترأّسه اجتماعا للجنة التنفيذية لـ “الكاف” بِمدينة دوالا الكاميرونية، البلد الذي سيحتضن نهائيات كأس أمم إفريقيا انطلاقا من مساء الأحد المقبل.

وقال رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي: “الجزائر؟ بلد عظيم ومنتخب رائع (كرّر العبارة ثلاث مرّات)! لقد جعل منتخب الجزائر إفريقيا فخورة جدّا. نتمنّى للجزائر كل التوفيق في كأس أمم إفريقيا 2022، والأمر ذاته لِبقية المتنافسين. لكن يجب على الجزائر أن تفوز بِكأس العالم! الجزائر هي إحدى الدول الإفريقية التي يُمكن أن تجعلنا فخورين. بِالطبع، الأولوية لِكأس إفريقيا الآن، لكنّنا نتمنّى لِمنتخبها الأفضل. مع خوض 34 مباراة بِلا هزيمة، يُمكنك أن تكون فخورا جدّا، ويُمكن للجزائريين وجميع الأفارقة أن يفخروا. الجزائر هي واحدة من أفضل الدول، فهي تجعلنا فخورين أمام أفضل الدول في العالم”.

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