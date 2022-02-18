رئيس الكاف باتريس موتسيبي.. الخضر يستطيعون الفوز بكأس العالم

يبدو أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، معجب بالنتائج التي يسجلها المنتخب الجزائري، خاصة منذ مجيء جمال بلماضي إلى تدريب المنتخب الجزائري، نهاية سنة 2018، حيث وجد منتخبا بعيدا عن مستواه، ليرجعه إلى السكة ويفوز به بداية سنة 2019، بكأس إفريقيا للأمم، ويواصل معه سلسلة النتائج الإيجابية… نتائج جعلت المسؤول الأول عن الكرة الإفريقية يخرج عن صمته، ويتحدى كل المنتخبات العالمية بتصريح فاجأ الجميع، حين قال بصريح العبارة: “الجزائر بإمكانها التتويج بكأس العالم”.

أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، أن المنتخب الجزائري بإمكانه التتويج بكأس العالم القادمة، المقررة نهاية السنة بقطر. واعتبر المسؤول عن الكرة الإفريقية أن منتخب الجزائر رائع، يجعل كل القارة السمراء فخورة به، نظرا إلى النتائج الكبيرة والجيدة التي يسجلها. وهي فخر كبير لكل الأفارقة، وليس للجزائريين فقط.

الرجل الأول في الهيئة الإفريقية لكرة القدم، اعترف بصريح العبارة، بأن رفقاء محرز منتخب قوي، ولهم سمعة ومكانة عالمية، بفضل نتائجهم الكبيرة، وسلسلة اللا هزيمة التاريخية التي يملكونها. كما تمنى قبل بداية المنافسة التوفيق في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، التي توجوا بها بمصر في 2019.

بونجاح كان تعهد بالوصول إلى نصف نهائي المونديال

وقال رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، خلال لقاء مقتضب مع الصحافة الجزائرية، خلال كأس إفريقيا التي لعبت بالكاميرون وانتهت منذ أيام: “أنتم من الجزائر،كل القارة السمراء فخورة جدا بفريقكم الكبير، تملكون أيضا بلدا جميلا. على الجزائر أن تفوز بكأس العالم، وليس كأس إفريقيا فقط، لأن المنتخب الجزائري واحد من المنتخبات الإفريقية التي يمكنها أن تجعل إفريقيا فخورة”، ما يؤكد السمعة الكبيرة التي يحظى بها “محاربو الصحراء”، فضلا عن ثقة الأفارقة فيهم، بخصوص تمثيلهم في المحفل العالمي الكبير، عطفا على المستويات الكبيرة التي يواصل الخضر تقديمها منذ 2019.

وأضاف الرئيس باتريس موتسيبي، قائلا: “أتمنى من كل قلبي حظا موفقا لمنتخبكم قبل المنافسة القارية. (التصريح قبل بداية كأس إفريقيا)، فشعبكم يجب أن يكون فخورا… المنتخب الجزائري منح الكثير من الفخر للقارة الإفريقية. وهو واحد من أفضل المنتخبات في العالم”، قبل أن يؤكد أن سلسلة اللا هزيمة المستمرة التي سجلها المنتخب الجزائري تدل على الإمكانات الكبيرة للمنتخب الجزائري، المتألق في السنوات لأخيرة.

وفي نفس الإطار، كان مهاجم الخضر، بغداد بونجاح، قد عبر بطريقه مباشرة عن طموحات الخضر في كأس العالم 2022، أثناء استقبال بعثة الخضر من طرف الرئيس، عبد المجيد تبون، أثناء استقبال المنتخب الجزائري، من أجل تكريمه على التتويج بكأس العرب، التي استضافتها قطر، كبروفة مصغرة لكأس العالم 2022.

وفي استقبال الرئيس للاعبين قال الرئيس تبون لبونجاح: “بتوفيق من الله، أعتقد بأننا سنكون حاضرين في المحفل المونديالي”. ورد بونجاح على الرئيس بقوله: “لو نتأهل، فإننا قادرون على التأهل لربع النهائي، وحتى نصف النهائي”.

ويعتبر تأهل الفريق الجزائري للدور الثاني في مونديال البرازيل 2014، أحسن نتيجة حققها الجزائريون في العرس العالمي، في أربع مشاركات، الأولى كانت سنة 1982، حين فاز الخضر بمقابلتين أمام ألمانيا والشيلي، وخسر أمام النمسا، التي تأمرت مع الألمان، لحرمان الجزائر من الدور الثاني، والثانية بالمكسيك سنة 1986، حيث أقصي أيضا في الدور الأول بعد خسارتين أمام البرازيل، وإسبانيا وتعادل أمام إيرلندا.. نفس السيناريو، تكرر سنة 2010، حين انهزم رفقاء صايفي في مناسبتين، أمام سلوفينيا والولايات المتحدة، وتعادل أمام إنجلترا. وفي سنة 2014، دخل المنتخب الجزائري التاريخ بتأهل للدور الثاني، بعد خسارة في الدور الأول، أمام بلجيكا، ليتدارك ويفوز برباعية أمام كوريا الجنوبية، ويتعادل أمام روسيا، ليخسر في الدور الثاني، أمام الماكينة الألمانية بـ2-0 بعد الوقت الإضافي..