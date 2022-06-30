رئيس “الكاف” بِالجزائر في سبتمبر المقبل

الوزير الأوّل بن عبد الرحمان استقبل البعثة الإفريقية

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بِمكتبه، الخميس، بعثة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتمثّلت البعثة في المسؤول سيدو مبومبو رئيس لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين على مستوى “الكاف”، وبعض أعضاء هيئته.

وأبدت بعثة “الكاف” ارتياحها بِخصوص المنشآت الرياضية الجزائرية، قبل نحو سبعة أشهر من تنظيم بلادنا لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وقدّم سيدو مبومبو تشكّراته للوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان، على الرّعاية الفائقة التي توليها السلطات العليا الجزائرية لِمنافسة “شان” 2023.

كما حُظيت بعثة “الكاف” بِاستقبال آخر بِمكتب وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق. و تابعت أيضا جانبا من عروض مسابقة كرة القدم في ألعاب البحر المتوسط، نسخة وهران 2022.

هذا وسيحضر رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي وأعضاء من مكتبه التنفيذي إلى الجزائر، في سبتمبر المقبل. لِسحب قرعة نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.