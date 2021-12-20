رئيس “الكاف” في الكامرون لاتخاذ القرار الحاسم

وصل صبيحة الإثنين، رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس ماوتسيبي إلى ياوندي بالكامرون، من أجل معاينة آخر الاستعدادات لكأس أمم إفريقيا.

وأوضحت تقارير صحفية كامرونية الإثنين، أن زيارة رئيس “الكاف” للوقوف على الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في الكاميرون يوم 9 جانفي القادم.

ومن المقرر عقد اجتماع بين باتريس موتسيبي والسلطات الكاميرونية خلال الساعات القادمة، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص “الكان” مع نهاية هذه الاجتماعات.

وقال موتسيبي عند وصوله إلى مطار ياوندي أنه ستكون هناك اجتماعات يومي الإثنين والثلاثاء، دون الإشارة لمصير البطولة.

وتأتي زيارة رئيس “الكاف” إلى الكامرون، في وقت ترغب فيه “الفيفا”في تأجيل كأس الأمم الإفريقية، فيما ترغب اللجنة التنفيذية بالكاف على لعب المنافسة الإفريقية في الموعد المحدد.

ومن المنتظر أن يتخذ القرار النهائي بشأن إقامة كأس الأمم الإفريقية بالكامرون في وقتها المحدد أو تأجيلها، هذا الأربعاء عقب الإجتماعات التي سيعقدها رئيس الكاف يومي الإثنين والثلاثاء في ياوندي.

اجتماع حاسم لـ”الكاف” لتحديد مصير “كان” الكاميرون

وعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، أمسية الأحد اجتماعا عاجلا، للحسم في مصير كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022 .

وأكدت تقارير صحفية أن النقطة الأبرز في الاجتماع، تتمثل في مناقشة تأجيل كأس أمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أبدى في وقت سابق تحفظات بخصوص استعدادات الكاميرون لاحتضان هذا الحدث الكروي، بسبب تأخرها في تسليم الملاعب التي ستحتضن العرس الإفريقي.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية راسلت الاتحادين الدولي لكرة القدم “الفيفا” والإفريقي “الكاف”، تطالب من خلاله إلغاء بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إجراؤها في الكاميرون بداية من 9 من شهر جانفي المقبل.

وطالبت الرابطة من “فيفا”، في مراسلتها، عدم مشاركة لاعبيها الأفارقة في كأس أفريقيا بسبب ما وصفته بعجز اتحادات وطنية عن تطبيق بروتوكلات صحية على اللاعبين تضمن سلامتهم.