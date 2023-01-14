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رياضة

رئيس “الكاف” مُستمتِعٌ بِأجواء “الشان” في عنابة

الشروق الرياضي
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رئيس “الكاف” مُستمتِعٌ بِأجواء “الشان” في عنابة
ح.م
والي ولاية عنابة في استقباله لِرئيس "الكاف".

سافر رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، السبت، إلى مدينة عنابة، إحدى مسارح بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023.

وكان موتسيبي مرفوقا بِبعض إطارات هيئته، على غرار الأمين العام ورئيس لجنة تنظيم منافسة “الشان”. فضلا عن رئيس “الفاف” جهيد زفيزف.

ووجد موتسيبي وإطاراته في استقبالهم والي ولاية عنابة جمال الدين بريمي، ومسؤولين محلّيين آخرين.

وبدا الرّجل الأوّل في “الكاف” سعيدا بِأجواء “شان” 2023، والتنظيم المُحكَم من قبل الجزائر.

وفضلا عن مباراة المنتخب المحلّي الكونغولي وأوغندا، حضر باتريس موتسيبي وقائع مواجهة كوت ديفوار والسنيغال، التي تُجرى في هذه اللّحظات بِملعب “19 ماي 1956” بعنابة.

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