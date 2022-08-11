رئيس “الكاف”: نُثّمن مداخلة الجزائر وسنُعالج ملف الصحراء الغربية

ردّ رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، الأربعاء، على مداخلة الرجل الأوّل في الهيئة الجزائرية للعبة جهيد زفيزف، الخاصّة بِملف الصحراء الغربية.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة العادية لـ “الكاف”، في طبعتها الـ 44 بِتنزانيا.

وقال باتريسي موتسيبي إن إدراج مادّة تُعيق انضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية إلى “الكاف”، مسؤولية يتحمّلها الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومكتبه التنفيذي. في إشارة إلى الملغاشي أحمد أحمد ونائبه الثالث (آنذاك) المغربي فوزي لقجع.

وأضاف المسؤول الكروي الجنوب إفريقي إن “الفريق” الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يسعى جاهدا لِإزالة كلّ سلبيات الطاقم السابق الذي أشرف على “الكاف”، بِما فيها قرارات اجتماع العاصمة المغربية الرباط.

وثمّن باتريس موتسيبي الملاحظة التي أبداها زميله جهيد زفيزف، وقال إن ما تطرّق إليه رئيس “الفاف” سيُدوّن في أجندة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل معالجته في المستقبل القريب.