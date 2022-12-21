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رياضة

رئيس “الكاف” يتحدّث عن الجزائر

علي بهلولي
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رئيس “الكاف” يتحدّث عن الجزائر
ح.م
جانب من المؤتمر الصحفي لِرئيس "الكاف".

تطرّق رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، الأربعاء، إلى الجزائر. في مؤتمر صحفي نشّطه بِجنوب إفريقيا.

ونقل الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم تفاصيل المؤتمر الصحفي.

وقال باتريس موتسبي: “نتطلّع إلى تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين بِالجزائر ما بين الـ 13 من جانفي  والـ 4 من فيفري 2023. أنا واثق أن نسخة الجزائر ستكون أفضل طبعة منذ إطلاق هذه البطولة”.

ونظّمت “الكاف” أوّل دورة لِمنافسة “الشان” بِكوت ديفوار عام 2009، وبعدها أقامت البطولة بِالسودان وجنوب إفريقيا ورواندا والمغرب والكاميرون.

وتعرف نسخة الجزائر أمرا غير مسبوق مُتمثّل في مشاركة 18 منتخبا محلّيا بدلا من 16 فريقا. فضلا عن تجهيز 4 ملاعب بِمواصفات عالمية، أبرزهم ميدانَي براقي ووهران.

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