رئيس “الكاف” يرشح “الخضر” للتنافس على كأس العالم

أكد على إقامة كأس أمم إفريقيا بالكامرون وفي موعدها المحدد

رشّح رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، المنتخب الجزائري رفقة السنغال والكامرون، للتنافس على نيل كأس العالم.

وقال رئيس “الكاف” خلال ندوة صحفية عقدها السبت في “كوتونو” بمناسبة حضوره نهائي كأس الكونفدرالية: “نحلم برؤية منتخب إفريقي يفوز بكأس العالم، وأعتقد أن السنغال والكامرون والجزائر، وغيرهم لديهم الإمكانيات لتحقيق هذا الحلم”.

من جهة أخرى قال موتسيبي متحدثا عن نهائي كأس أمم إفريقيا المقبلة، أنها ستقام بالكامرون وفي موعدها المحدد، وهو شهر جانفي المقبل.

وأكد حول هذا الموضوع: ” ليس لدي شك في أن الكاميرون ستنظم بطولة رائعة، وستقام المنافسات في موعدها المحدد جانفي المقبل”. وعن نهائي كأس “الكاف” المرتقب سهرة اليوم السبت واختيار البنين لاستضافته، قال موتسيبي: ” بنين بلد جميل وله بنية رياضية في المستوى، وأنتظر أن يكون النهائي قوي بين فريقي الرجاء وشبيبة القبائل”.